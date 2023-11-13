Экс-жена украинского футболиста показала татуировку на груди

Ирина Морозюк, бывшая жена известного украинского футболиста Николая Морозюка, опубликовала в своих соцсетях новую фотографию.

На снимке девушка обнажила часть груди, показав татуировку в виде поцелуя.

В 2019 году Морозюк рассказала, что стала президентом любительского футбольного клуба. Она заявила, что предложение возглавить футбольный клуб ей поступило в соцсетях от неизвестного человека. Женщина отметила, что первой ее реакцией на предложение стать президентом команды стал смех, но когда она стала обсуждать детали возможного соглашения, ее оно заинтересовало.

«Это будет что-то вроде народного проекта — со своим каналом на YouTube. В стиле европейских команд. Они современные, у них все живое. У большинства украинских команд такого нет», — заявила она тогда.

С 2022 по 2023 год Николай Морозюк выступал за кипрский клуб «Красава». За национальную команду Украины Морозюк провел 14 матчей, забив один мяч. Футболист является воспитанником киевского «Динамо», где в 2005 году он начал профессиональную карьеру.

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