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Журналист Морган сравнил Холанда с гиперактивным осьминогом

Английский журналист Морган: Холанд повел себя как гиперактивный осьминог

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Carl Recine/Reuters

Журналист Пирс Морган в своих соцсетях высказался о пенальти, который был назначен в ворота «Челси» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Сити».

«Еще один день, еще одно фиаско VAR. Холанд повел себя как гиперактивный осьминог, но заработал пенальти. Абсурд», — сказал Морган.

Встреча завершилась со счетом 4:4.

На 25-й минуте Эрлинг Холанд вывел «Манчестер Сити» вперед ударом с пенальти. Почти сразу Тьяго Силва восстановил равновесие, а Рахим Стерлинг вывел «синих» вперед. В компенсированное к первому тайму время Мануэль Аканджи сравнял счет. На 47-й минуте Холанд сделал счет 3:2 в пользу «горожан». Николас Джексон на 67-й минуте забил третий мяч в ворота «Сити». На 86-й минуте Родриго Эрнандес вновь заставил «Челси» отыгрываться, но перед финальным свистком Коул Палмер установил окончательный результат.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает первое место, набрав 28 баллов. На второй строчке идет «Ливерпуль», имея в активе 27 очков. Замыкает тройку сильнейших лондонский «Арсенал», заработав 27 очков.

Ранее экс-вратарь «Челси» отбил 62 броска в хоккейном матче.

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