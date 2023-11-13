Тарасова назвала прокат Валиевой в Казани одним из худших

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась размышлениями о прокате фигуристки Камилы Валиевой на этапе Гран-при России в Казани, отметив, что причиной такого выступление могло послужить давление из-за прошедших заседаний Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговому делу. Ее слова приводит Sport24.

«А сам прокат Камилы был очень неуверенным, один из худших. Это был не ее прокат. Допускала ошибки и сделала техническую ошибку, из-за которой ей не засчитали элемент. Поэтому такой результат. Большое давление, много новостей со всех сторон, ей тяжело это выносить», — заявила Тарасова.

Валиева не смогла попасть в тройку сильнейших, набрав 213,59 балла.

В произвольной программе фигуристка получила штрафы за падение с четверного тулупа и ошибку на хореодорожке. Также судьи обнулили одну из двух секвенций из-за того, что в произвольной программе разрешен только один подобный элемент.

Победительницей этапа стала Софья Муравьева, которая набрала по сумме двух прокатов 228,81 балла. Второе место заняла Алина Горбачева (219,02), замкнула тройку сильнейших Дарья Садкова (214,54). «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает CAS. Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. Итоговое решение будет вынесено в январе 2024 года. В случае, если Валиева будет признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сборная России может лишиться командного олимпийского золота. Из-за открытого допингового дела награды до сих пор не вручены.

Ранее стало известно, почему Валиева не сможет опротестовать судейство в Казани.