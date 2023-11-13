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Рудковская после провала Валиевой на Гран-при заявила о справедливости

Продюсер Рудовская заявила, что счастлива за фигуристку Муравьеву

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Rudkovskayaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Совладелица академии «Ангелы Плющенко», известный продюсер Яна Рудковская, комментируя победу ученицы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Софьи Муравьевой на этапе Гран-при России в Казани, заявила, что фигуристка очень долго работала, чтобы достичь такого результата. Слова Рудковской приводит Metaratings.ru.

«Сегодня мы просто все счастливы за нее. Поздравляем других девушек тоже, сегодня все справедливо! Быть выше Валиевой — мотивация? У каждого человека свой путь. Софья только начинает свой путь. В прошлом году была второй на этапах, очень долго шла к этой победе. В этом году много работала и стала первой», — заявила Рудковская.

Муравьева набрала по сумме двух прокатов 228,81 балла. Второе место заняла Алина Горбачева (219,02), замкнула тройку сильнейших Дарья Садкова (214,54). Фаворитка турнира, чемпионка Европы и победительница Олимпийских игр в командном турнире Камила Валиева стала лишь четвертой, хотя лидировала по итогам короткого проката. Сумма ее баллов составила 213,59.

Ранее стало известно, почему Валиева не сможет опротестовать судейство. .

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