Тренер избитого на UFC 295 бойца Павловича взял на себя вину за быстрый нокаут

Артем Левин, секундант и тренер российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергея Павловича, взял на себя вину за быстрое поражение спортсмена на турнира промоушена 295 от британца Тома Аспиннала и заявил, что в тяжелой весовой категории каждый удар может стать решающим. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я не хочу в чем-то винить, я человек-максималист, я вижу свои недоработки, что моя ошибка, возможно, была. Поэтому лучше я не буду в чем-то осуждать Сергея, а возьму всю вину на себя — пусть хейтерские удары летят на меня, я их приму. Как ни крути, это самый наглядный пример», — заявил Левин.

Поединок был завершен уже в самом начале первого раунда. Аспиналл отправил Павловича в нокаут спустя минуту после начала боя. Аспиналл одержал 14-ю победу при трех поражениях в карьере. Для Павловича этот проигрыш стал вторым, всего в ММА он провел 20 поединков.

И Павлович, и Аспиналл выбраны в качестве участников боя за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на коротком уведомлении. На счету каждого из соперников по шесть побед и одному поражению в Абсолютном бойцовском чемпионате, при этом россиянин после первого фиаско одержал шесть побед кряду.

Ранее стало известно, какие слова перед нокаутом от Аспиналла произнес Павлович.