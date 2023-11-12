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Российские спортсмены завоевали 13 золотых медалей на ЧМ по самбо

Россияне заработали 13 золотых наград на чемпионате мира по самбо

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ФИАС

На чемпионате мира по самбо был разыгран 21 комплект медалей. Спортсмены из России, Белоруссии и Франции, согласно решению Исполкома Международной федерации самбо (FIAS), выступали на турнире в нейтральном статусе.

Места по итогам соревнований распределились следующим образом:

Женщины:

  1. FIAS 1 (российские спортсмены) (2 золотых, 1 серебряная, 2 бронзовых медали)
  2. Узбекистан (2 золотых медали)
  3. FIAS 2 (белорусские спортсмены) (1 золотая, 1 серебряная, 2 бронзовых медали).

Мужчины:

  1. FIAS 1 (российские спортсмены) (5 золотых, 1 бронзовая медаль)
  2. Кыргызстан (1 золотая, 1 серебряная, 1 бронзовая медаль)
  3. Болгария (1 золотая медаль).

Боевое самбо:

  1. FIAS 1 (российские спортсмены) (6 золотых, 1 серебряная медаль)
  2. Камерун (1 золотая, 1 серебряная медаль)
  3. Армения (2 серебряных, 3 бронзовых медали).

«Чемпионат мира по самбо получился по-настоящему зрелищным и подарил спортсменам и зрителям новые яркие эмоции и победы. Хотел бы отметить успех камерунского самбиста Сейду Нжи Мулу, завоевавшего уже во второй раз золото в весовой категории до 98 кг по боевому самбо. Очень рад, что расширяется география стран, завоевавших медали: в этом году спортсмены 23 национальных федераций вернутся домой с наградами», — сказал президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков.

Чемпионат мира по самбо, партнерами которого стали «Роснефть» и Банк ВТБ, проходил с 10 по 12 ноября в Ереване.

Ранее в Ереване прошла церемония открытия чемпионата мира по самбо.

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