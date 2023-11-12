«Челси» сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счетом 4:4

В матче Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Сити».

Встреча завершилась со счетом 4:4.

На 25-й минуте Эрлинг Холанд вывел «Манчестер Сити» вперед ударом с пенальти. Почти сразу Тьяго Силва восстановил равновесие, а Рахим Стерлинг вывел «синих» вперед. В компенсированное к первому тайму время Мануэль Аканджи сравнял счет. На 47-й минуте Холанд сделал счет 3:2 пользу «горожан». Николас Джексон на 67-й минуте забил третий мяч в ворота «Сити». На 86-й минуте Родриго Эрнандес вновь заставил «Челси» отыгрываться, но перед финальным свистком Коул Палмер установил окончательный результат.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает первое место, набрав 28 баллов. На второй строчке идет «Ливерпуль», имея в активе 27 очков. Замыкает тройку сильнейших лондонский «Арсенал», заработав 27 очков.

«Челси» располагается на десятом месте, имея в активе 16 очков.

В зоне вылета находятся «Лутон» (6), «Шеффилд Юнайдет» (6) и «Бернли» (4). Все три команды имеют лишь по одной победе в 12 турах.

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