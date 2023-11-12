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«Не нужно давать поводов»: чемпионка России высказалась о протесте Валиевой на судейство

Тренер Гербольдт засомневалась в предвзятости судей после оценок Валиевой

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Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров — 2008, тренер Катарина Гербольдт в комментарии «Газете.Ru» поделилась размышлениями о решении команды фигуристки Камилы Валиевой оспорить судейство в произвольной программе на этапе Гран-при России в Казани.

«Я не смотрела прокаты, но в курсе мест, которые заняли фигуристки. Не думаю, что кто-то где-то был предвзятым. В последнее время вообще очень много разговоров от разных спортсменов по этому поводу, но я не считаю нужным это обсуждать. Если ты даешь повод, значит, не нужно давать повод [для разговоров про судейство]», — заявила Гербольдт.

Валиева не смогла попасть в тройку сильнейших, набрав 213,59 балла.

В произвольной программе фигуристка получила штрафы за падение с четверного тулупа и ошибку на хореодорожке. Также судьи обнулили одну из двух секвенций из-за того, что в произвольной программе разрешен только один подобный элемент. Пока неизвестно, что конкретно хочет оспорить сторона Валиевой.

Победительницей этапа стала Софья Муравьева, которая набрала по сумме двух прокатов 228,81 балла. Второе место заняла Алина Горбачева (219,02), замкнула тройку сильнейших Дарья Садкова (214,54). «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее провал Валиевой отказались считать сенсацией.

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