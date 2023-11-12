Смерть хоккеиста клуба «Армата» назвали большой утратой для любительского хоккея

Хоккеист клуба «Армата» Михаил Янчишин, умерший во время матча между командами любительской лиги, играл за свою команду практически с самого основания и был одним из лучших игроков. Об этом «Газете.Ru» рассказал бывший игрок «Арматы» Дмитрий. По его словам, Янчишин не жаловался на проблемы с сердцем и посещал все тренировки.

«Михаил играл в клубе почти с самого его основания и был капитаном и одним из лучших игроков. Хоккеем он занимался давно. Когда я с ним играл, он на сердце не жаловался никогда, посещал все тренировки команды и всегда играл, когда мог. Человеком был отличным, пользовался непререкаемым авторитетом в команде. Это большая утрата для всех нас и для любительского хоккея», — сказал он.

11 ноября 61-летний хоккеист клуба «Армата» Михаил Янчишин потерял сознание во время матча любительской лиги «Стань хоккейной легендой». Отмечается, что врачи не дежурили на арене во время игры, а прибывшим медикам не удалось спасти спортсмена. Как сообщил Лайф со ссылкой на Shot, предварительная причина смерти Янчишина – проблемы с сердцем. Эксперты устанавливают точную причину смерти хоккеиста.

Руководство лиги «Стать хоккейной легендой» выразило соболезнования родным и близким Михаила Янчишина.

Ранее хоккеист пробежал по чужой машине после проигрыша в матче.