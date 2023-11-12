Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Смерть хоккеиста клуба «Армата» назвали большой утратой для любительского хоккея

Знакомый умершего во время матча хоккеиста заявил, что тот не жаловался на сердце

Хоккеист клуба «Армата» Михаил Янчишин, умерший во время матча между командами любительской лиги, играл за свою команду практически с самого основания и был одним из лучших игроков. Об этом «Газете.Ru» рассказал бывший игрок «Арматы» Дмитрий. По его словам, Янчишин не жаловался на проблемы с сердцем и посещал все тренировки.

«Михаил играл в клубе почти с самого его основания и был капитаном и одним из лучших игроков. Хоккеем он занимался давно. Когда я с ним играл, он на сердце не жаловался никогда, посещал все тренировки команды и всегда играл, когда мог. Человеком был отличным, пользовался непререкаемым авторитетом в команде. Это большая утрата для всех нас и для любительского хоккея», — сказал он.

11 ноября 61-летний хоккеист клуба «Армата» Михаил Янчишин потерял сознание во время матча любительской лиги «Стань хоккейной легендой». Отмечается, что врачи не дежурили на арене во время игры, а прибывшим медикам не удалось спасти спортсмена. Как сообщил Лайф со ссылкой на Shot, предварительная причина смерти Янчишина – проблемы с сердцем. Эксперты устанавливают точную причину смерти хоккеиста.

Руководство лиги «Стать хоккейной легендой» выразило соболезнования родным и близким Михаила Янчишина.

Ранее хоккеист пробежал по чужой машине после проигрыша в матче.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий