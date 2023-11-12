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Павлович нокаутом проиграл бой за титул чемпиона UFC

Боец Павлович потерпел поражение нокаутом от Аспиналла на турнире UFC 295

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Алексей Даничев/РИА Новости

Английский боец Тома Аспиналл завоевал титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе, победив россиянина Сергея Павловича в со-главному бою на турнире промоушена под номером 295, который проходит в Нью-Йорке.

Поединок был завершен уже в самом начале первого раунда. Аспиналл отправил Павловича в нокаут спустя минуту после начала боя.

Аспиналл одержал 14-ю победу при трех поражениях в карьере. Для Павловича этот проигрыш стал вторым, всего в ММА он провел 20 поединков.

И Павлович, и Аспиналл выбраны в качестве участников боя за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на коротком уведомлении. На счету каждого из соперников по шесть побед и одному поражению в Абсолютном бойцовском чемпионате, при этом россиянин после первого фиаско одержал шесть побед кряду. Букмекеры считают фаворитом поединка Аспиналла. Изначально в рамках UFC 295 за постоянный чемпионский титул должны были сражаться Джон Джонс и Стипе Миочич, но из-за травмы первого тот поединок был отменен.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее стало известно, в каком весе Павлович и Аспиналл подошли к бою на UFC 295.

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