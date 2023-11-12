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Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Айлендерс»

«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в НХЛ, Овечкин оформил дубль

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте, завершилась с результатом 4:1 в пользу «Вашингтона». В составе победившей команды отличились Александр Овечкин, оформивший дубль, Ник Дауд и Алексей Протас. Единственную шайбу «Баффало» забросил российский защитник Александр Романов.

Российский нападающий «столичных» Овечкин отличился на 10-й минуте первого периода, открыв счет в матче, его ассистентом выступил другой российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов. Также Овечкин оформил гол за пять секунд до финальной сирены. Нападающий прервал безголевую серию, которая насчитывала шесть матчей.

До поединка с «Айлендерс» Овечкин в 12 матчах сезона отметился двумя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Теперь за всю карьеру в НХЛ российский форвард забросил 826 шайб. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 68 голов. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

«Вашингтон» одержал победу во втором поединке подряд. «Айлендерс» потерпели четвертое поражение подряд.

Ранее Овечкину предсказали выход из кризиса.

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Хоккей. НХЛ
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