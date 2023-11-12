Отец звезды «Ливерпуля» рассказал о пережитом в плену

Отец игрока «Ливерпуля» Луиса Диаса Луис Мануэль Диас рассказал, что пережил в 13-днем плену, и признался, что до сих пор не знает, в чем заключается причина его похищения. Его слова приводит Marca.

«Было много езды, довольно тяжело, много гор, много дождя, слишком много всего сложного. Я не мог спать спокойно, это было очень трудно, почти 12 дней без сна. Я не чувствовал себя комфортно. Первые два-три дня я страдал из-за отсутствия еды, а также у нас не было постоянного места», — заявил мужчина.

29 октября стало известно, что родителей Диаса похитили солдаты Армии национального освобождения (АНО) Колумбии. Позже колумбийские силовики спасли мать спортсмена, после чего представители АНО выпустили заявление, что начали процесс освобождения отца игрока. Мужчина был спасен 9 ноября.

Луис Диас перешел в «Ливерпуль» летом 2022 года из «Порту». Ранее он также выступал у себя на родине. В текущем сезоне Диас провел в Английской премьер-лиге (АПЛ) десять матчей, отметившись двумя забитыми мячами. «Ливерпуль», набрав 24 очка, занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее футболист «Ливерпуля» обратился к похитителям отца.