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Брат Хабиба получил дисквалификацию из-за допинга

Боец Нурмагомедов дисквалифицирован из-за нарушения антидопинговых правил

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) дисквалифицировала российского бойца, чемпиона промоушена Bellator Усмана Нурмагомедова за нарушение антидопинговых правил. Об этом в социальной сети X сообщил журналист Ариэль Хельвани со ссылкой на исполнительного директора CSAC Энди Фостера.

Срок дисквалификации — полгода. Результат поединка Нурмагомедова с американским бойцом Брентом Примусом на турнире Bellator 300, в котором россиянин одержал победу единогласным решением судей и защитил титул в рамках полуфинала Гран-при Bellator, аннулирован. Издание BJPenn сообщает, что Нурмагомедова лишат титула, а его соперник, соответственно, выйдет в финал Гран-при.

Одна из проб бойца показала положительный результат на запрещенное вещество. Нурмагомедов имел рецепт на использование запрещенного вещества, однако не подал заявку на разрешение его употребления.

25-летний Нурмагомедов остается непобежденным. В его активе 18 боев в смешанных единоборствах, и во всех этих поединках он брал верх, в том числе одержав восемь побед нокаутом. Россиянин выступает в Bellator с 2020 года. Дебютный поединок в профессиональной карьере он провел 26 марта 2017 года в Москве на турнире промоушена Moscow Pankration Federation. Усман одержал первую победу, одолев Имрана Абдиева.

Усман Нурмагомедов — двоюродный брат бывшего российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Нурмагомедов поднялся в топ-3 рейтинга лучших бойцов Bellator.

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