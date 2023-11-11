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Шесть золотых медалей выиграли российские самбисты во второй день ЧМ-2023

Российские самбисты выиграли шесть золотых медалей во второй день ЧМ-2023

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ФИАС

В Ереване завершился второй соревновательный день в рамках чемпионата мира по самбо 2023 года.

В категории спортивного самбо у мужчин в весе до 71 кг победу одержал россиянин Рамед Гукев, в весовой категории свыше 98 кг золотую медаль выиграл россиянин Артем Осипенко.

У женщин в весе до 65 кг победу одержала Даниэла Ждан из России, в категории до 72 кг сильнейшей оказалась россиянка Ксения Задорнова.

В боевом самбо в категории 58 кг первенствовал Мухтар Гамзаев, в 64 кг — Шейх-Мансур Хабибулаев (оба — Россия).

Мировое первенство 2023 года, партнерами которого стали «Роснефть» и Банк ВТБ, завершится в армянской столице 12 ноября.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее стало известно, в каком весе Сергей Павлович и Том Аспинал подошли к бою на UFC 295.

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