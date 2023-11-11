«Крылья Советов» вернулись в топ-3 чемпионата России

В очередном матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» оказались сильнее екатеринбургского «Урала».

Встреча прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

Счет в матче на 14-й минуте открыл 23-летний аргентинец Бенжамин Гарре, реализовавший пенальти. Ответный мяч уральцы забили на 46-й минуте — с передачи румынского нападающего Эрика Бикфалви отличился 30-летний хорват Сильвие Бегич. Во второй раз в матче самарцы вышли вперед на 67-й минуте игры — с передачи Никиты Салтыкова мяч забил Владислав Шитов. Итоговый счет игры на 97-й минуте установил Владимир Писарский.

После этой победы команда под руководством Игоря Осинькина набрала 25 очков и поднялась на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. Команда Виктора Гончаренко с 16 очками сохранила 12-е место.

В следующем туре «Крылья Советов» на своем поле встретятся с московским «Локомотивом», а «Урал» на домашнем поле примет «Краснодар».

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