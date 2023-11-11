Булыкин назвал тренера и команду-открытие сезона в РПЛ

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий сборной страны Дмитрий Булыкин, в комментарии для «Газеты.Ru» отметил в качестве открытия сезона выступление «Пари НН» из Нижнего Новгорода, а также высоко оценил работу его главного тренера Сергея Юрана.

«Пока у него все неплохо. На самом деле Юран, за какие бы клубы ни брался, всегда показывает хороший результат! Понятное дело, что сразу его показать очень тяжело, тем более со средними командами. Но видно его работу, очень интересно слушать пресс-конференции. К тому же он сам играл на очень высоком уровне и за границей. Это придает ему еще больше знаний о футболе. Мне приятно за ним наблюдать, но, к сожалению, у нас иногда не дают поработать тренеру или начинают доказывать, что он не разбирается в футболе. Такое у нас, к сожалению, происходит не только с Юраном, но и с другими», — подчеркнул Булыкин.

«Пари НН» в текущем сезоне занимает восьмое место в Российской премьер-лиге, набрав 20 очков в 14-ти проведенных матчах. Сергей Юран принял команду по ходу прошлого сезона и сумел спасти ее от вылета, победив в стыковых матчах за право остаться в РПЛ московскую «Родину» (3:0, 0:2).

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