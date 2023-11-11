Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Теннисист Медведев признался, что ему неприятно играть с Рублевым

Медведев об игре с Рублевым: кто-то будет смеяться, а кто-то будет плакать

close
100%
Amr Alfiky/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев на YouTube-канале «Больше!» поделился мнением об очных матчах со своим соотечественником Андреем Рублевым и о неловкости, возникающей после игр.

«Кто-то будет смеяться, кто-то будет плакать — что еще можно сказать?

На самом деле неприятно все время играть друг против друга. На корте, думаю, нам все равно — главное победа и все такое. Я больше про после матча.

Даже если ты проиграл, ты потом смотришь на другого, а он не знает, что делать, разговаривать с тобой, не разговаривать», — сказал Медведев.

Второй год подряд Рублев и Медведев попали в одну группу на Итоговом турнире ATP, который стартует 12 ноября.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Даниил Медведев занимает третье место, набрав 7 200 очков, и является лучшим из россиян. Рублев расположился на пятой строчке (5 205 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 445 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 455 очков.

Ранее 22-летний россиянин совершил сенсацию на теннисном турнире во Франции.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий