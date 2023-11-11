Теннисист Медведев признался, что ему неприятно играть с Рублевым

Российский теннисист Даниил Медведев на YouTube-канале «Больше!» поделился мнением об очных матчах со своим соотечественником Андреем Рублевым и о неловкости, возникающей после игр.

«Кто-то будет смеяться, кто-то будет плакать — что еще можно сказать?

На самом деле неприятно все время играть друг против друга. На корте, думаю, нам все равно — главное победа и все такое. Я больше про после матча.

Даже если ты проиграл, ты потом смотришь на другого, а он не знает, что делать, разговаривать с тобой, не разговаривать», — сказал Медведев.

Второй год подряд Рублев и Медведев попали в одну группу на Итоговом турнире ATP, который стартует 12 ноября.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Даниил Медведев занимает третье место, набрав 7 200 очков, и является лучшим из россиян. Рублев расположился на пятой строчке (5 205 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 445 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 455 очков.

Ранее 22-летний россиянин совершил сенсацию на теннисном турнире во Франции.