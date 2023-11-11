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Назван главный фаворит Итогового турнира АТР, где сыграют Медведев и Рублев

Экс-теннисит Ольховский: Джокович – явный фаворит Итогового турнира

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Reuters

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, экс-шестая ракетка мира в парном разряде, назвал в комментарии для «Газеты.Ru» главного фаворита Итогового турнира года АТР, в котором выступят два россиянина Даниил Медведев и Андрей Рублев.

«Конечно, Джокович главный фаворит турнира – это однозначно», — уверен Ольховский.

Серб Новак Джокович является в данный момент первой ракеткой мира, а также самым титулованным теннисистом планеты, в том числе и на Итоговом турнире, который он выигрывал шесть раз при двух поражениях в финальных матчах. В текущем сезоне Джокович выиграл также три турнира «Большого шлема» из четырех – Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open. Даниил Медведев занимает третье место в мировом рейтинге, дважды играл на Итоговом в финале, выиграв трофей один раз. В завершающемся сезоне на его счету финал на US Open. Андрей Рублев располагается на шестом месте рейтинга АТР, в прошлом году он дошел на Итоговом турнире до полуфинала, показав там свой лучший результат в карьере.

Ранее Джокович стал победителем парижского «Мастерса».

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