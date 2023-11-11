Названы российские арбитры, чаще всех назначавшие пенальти в прошлом сезоне РПЛ

Российские арбитры Ян Бобровский и Павел Кукуляк вошли в топ-судей топ-лиг и Российской премьер-лиги (РПЛ) по среднему количеству назначенных пенальти в матчах прошлого сезона, передает Smart-tables.ru.

Бобровский за 11 матчей в РПЛ назначил 5 пенальти (0.45 за игру). Кукуляк в 18 играх назначил восемь пенальти (0.67).

Испанский рефери Гильермо Фернандес назначил 12 11-метровых в 24 играх Ла Лиги сезона-2022/23 (0,5). Итальянец Маттео Маркетти ставит 0.53 пенальти за игру, а немец Маттиас Йолленбек назначил 0,56 пенальти за матч.

Фернандес является рекордсменом по красным карточкам. В 24 матчах он удалил 12 футболистов (0,5 красных карточек за матч).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее сборную России по футболу назвали топ-командой мирового уровня.