Украинский футболист об участии россиян на ОИ: я не хочу проблем

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Заваров заявил, что не будет отвечать на вопрос о возможном допуске россиян к участию в Олимпиаде из-за того, что не хочет проблем, передает «Спорт-Экспресс».

«Я с удовольствием бы высказал свое мнение. Но я не хочу потом иметь проблемы. А они наверняка будут, если скажу то, что я думаю. Начнут потом про меня плохое писать и так далее», — сказал Заваров.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее Дмитрий Губерниев поддержал отъезд российских спортсменов за границу.