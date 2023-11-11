Бывший тренер «Зенита» Луческу заявил, что никогда не вернется в Россию

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу в беседе с украинским изданием Sport Arena заявил, что никогда не вернется в Россию, несмотря на то, что несколько дней назад в беседе со «Спорт-Экспрессом» не исключил возвращения.

«Мое последнее интервью было на тему футбола, а не политики. Если бы меня прямо спросили о возвращении в Россию, я бы ответил, что никогда не вернусь», — сказал Луческу.

Луческу возглавил «Динамо» летом 2020 года. За это время он привел команду к победе в чемпионате страны, а также в Кубке и Суперкубке Украины. 3 ноября он покинул клуб. До этого он на протяжении 12 лет работал в «Шахтере» — главном сопернике «Динамо» в чемпионате Украине. Он вместе с командой завоевал 21 национальный титул, а в сезоне-2008/09 выиграл Кубок УЕФА.

Также специалист работал в сборной Турции, стамбульском «Галатасарае», миланском «Интере» и других командах. «Зенит» он тренировал с 2016 по 2017 год.

Ранее Луческу назвал враньем новости о завершении карьеры.