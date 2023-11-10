Гербольдт: если бы Валиева не была готова, она бы не заявилась на этап Гран-при в Казани

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров — 2008 Катарина Гербольдт оценила готовность олимпийской чемпионки в командных соревнованиях Камилы Валиевой к выступлению на четвертом этапе Гран-при России в Казани, который станет для спортсменки первым стартом в сезоне. В комментарии «Газете.Ru» Гербольдт заметила, что если бы Валиева не была готова, она бы не заявлялась на турнир.

«Насколько она готова, не могу сказать — скорее, это вопрос к ее тренерскому штабу. Но раз она едет выступать, значит, она достаточно неплохо готова. Не думаю, что в противном случае она бы вообще выходила на соревнования. Думаю, это будет интересный старт, будет, за чем посмотреть и последить», — считает Гербольдт.

Тем временем, продолжается разбирательство дела Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS). Скандал вокруг фигуристки разгорелся на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Первые слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. Разбирательство продолжается 9 и 10 ноября. В случае, если Валиева будет признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сборная России может лишиться командного олимпийского золота. Из-за открытого допингового дела награды до сих пор не вручены.

Ранее были названы сильные стороны соперниц Валиевой на этапе Гран-при России в Казани.