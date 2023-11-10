Бывший теннисист оценил шансы попавших в одну группу на Итоговом турнире Медведева и Рублева

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, экс-шестая ракетка мира в парном разряде, прокомментировал для «Газеты.Ru» жеребьевку Итогового турнира года АТР, в результате которой россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев попали в одну группу, где также будут испанец Карлос Алькарас и Александр Зверев из Германии. По мнению заслуженного теннисиста страны и Медведев, и Рублев имеют шансы на выход в полуфинал.

«Шансы есть, все зависит в том числе от формы ребят. Сейчас сложно сказать, как будет играть Алькарас – надо посмотреть первые матчи. На мой взгляд, обоим по силам выйти, но все-таки все соперники уже очень именитые и сильные, так что, считаю, утверждать что-то на сто процентов здесь нельзя», — считает Ольховский.

Медведев в данный момент является третьей ракеткой мира, Рублев занимает шестое место в мировом рейтинге АТР. На Итоговом турнире они проведут друг с другом матч первого тура. Итоговый турнир пройдет на синтетическом покрытии в закрытом помещении в итальянском Турине. Медведев в своей карьере имеет один титул на таком соревновании.

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