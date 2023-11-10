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Названы сильные стороны соперниц Валиевой на этапе Гран-при России в Казани

Тренер Гончаренко надеется на борьбу у женщин на этапе Гран-при России в Казани

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Александр Вильф/РИА Новости

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась ожиданиями от выступления олимпийской чемпионки в командных соревнованиях Камилы Валиевой на четвертом этапе Гран-при России в Казани, который станет для спортсменки первым стартом в сезоне. В комментарии «Газете.Ru» специалист выразила надежду, что среди женщин будет высокая конкуренция.

«Конечно, хотелось бы ожидать борьбы, а не так, чтобы Камила вышла и была непревзойденным лидером. Другие девочки тоже будут делать ультра-си и просто так не сдадутся. Но я все равно отдаю предпочтение Камиле, потому что есть понятие «спортсмен без изъяна» — то есть, сильный во всех отношениях: в плане катания, вращений, технических элементов. И если она прыгнет то, что она может, конечно, равных ей не будет. Но это соревнования, все может быть, в соперницах у нее сильные девочки, интересные, яркие. Мы знаем, что Соня Муравьева владеет стабильным акселем 3,5 оборота, и что Алина Горбачева, насколько я знаю, восстановила сальхов. Так что не будем забегать вперед. Борьба обещает быть интересной», — считает Гончаренко.

Тем временем, продолжается разбирательство дела Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS). Скандал вокруг фигуристки разгорелся на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Первые слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. Разбирательство продолжается 9 и 10 ноября. В случае, если Валиева будет признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сборная России может лишиться командного олимпийского золота. Из-за открытого допингового дела награды до сих пор не вручены.

Ранее Гербольдт заявила, что Валиева адаптировалась к процессу в CAS.

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