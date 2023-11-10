В Армении завершился первый день ЧМ по самбо

В Ереване завершился первый соревновательный день в рамках чемпионата мира по самбо 2023 года.

В категории спортивного самбо у мужчин в весе до 58 кг победу одержал россиянин Саян Хертек, в весе до 64 кг золотую медаль выиграл россиянин Владимир Леонтьев.

У женщин в весе до 50 кг победу одержала Гюльсевар Уракова из Узбекистана, в категории до 54 кг сильнейшей оказалась россиянка Эльвира Кахраманова, а в весовой категории до 59 кг первое место заняла Ибодатхон Агоджомова из Узбекистана.

Мировое первенство 2023 года, партнерами которого стали «Роснефть» и Банк ВТБ, завершится в армянской столице 12 ноября.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее в Ереване прошла церемония открытия чемпионата мира по самбо,