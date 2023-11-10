Валиеву назвали психологически готовой к Гран-при России на фоне разбирательства в CAS

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила готовность олимпийской чемпионки в командных соревнованиях Камилы Валиевой к выступлению на четвертом этапе Гран-при России в Казани на фоне разбирательства дела Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS). В беседе с «Газетой.Ru» специалист выразила мнение, что психологически Камила сейчас намного сильнее, чем была во время Олимпиады — 2022.

«Я думаю, что она абсолютно готова психологически, потому что она уже переживала нечто подобное, будучи более юной и менее подготовленной — я имею в виду Олимпийские игры. Сейчас, полагаю, психологически она довольно устойчива к подобным проблемам.

Ожидаю от нее яркого выступления. Мы видели на контрольных прокатах, что в этом сезоне у нее очень интересные короткая и произвольная программы, она по-новому в них раскрывается. А сейчас они будут еще лучше отработаны. Так что и зрители, и специалисты будут надеяться увидеть ее во всеоружии. Не хочется делать прогнозы, все-таки спортсмены — люди суеверные. Но считаю, что она готова и психологически, и физически», — считает Гончаренко.

Скандал вокруг Валиевой разгорелся на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает CAS. Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов.

Разбирательство продолжается 9 и 10 ноября. В случае, если Валиева будет признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сборная России может лишиться командного олимпийского золота. Из-за открытого допингового дела награды до сих пор не вручены.

Ранее Валиеву назвали символом величия российского спорта.