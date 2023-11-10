Российская самбистка одолела украинку на чемпионате мира по самбо

Российская самбистка Светлана Уварова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира, одолев представительницу Украины Софию Бординских.

Россиянка одолела украинку в схватке за третье место в весовой категории до 59 кг. Другую бронзовую награду завоевала белоруска Татьяна Мацко.

Эта медаль стала первой для России на чемпионате мира.

Чемпионате мира по самбо проходит с 10 по 12 ноября в Ереване. В соответствии с решением исполкома Международной федерации самбо (FIAS) спортсмены из России, Белоруссии, Франции и команды беженцев выступят в нейтральном статусе.

Соревнования пройдут в 21 весовой категории:

Женщины: 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, +80 кг;

Мужчины: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг;

Боевое самбо: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира по самбо отменили рукопожатия между россиянами и украинцами.