Суд получил жалобу от защиты экс-футболиста Бугаева по делу о наркотиках

Прикубанский районный суд получил апелляционную жалобу от адвоката бывшего футболиста московского «Торпедо» Алексея Бугаева по делу о наркотиках, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу объединенных судов Краснодарского края.

«Получена апелляционная жалоба от адвоката футболиста. Пока не назначена дата заседания», — рассказали в пресс-службе объединенных судов Краснодарского края.

1 ноября Telegram-канал Shot сообщал, что Бугаева задержали с 500 граммами мефедрона. В отношении футболиста возбудили уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Бугаев также признался, что подрабатывал наркокурьером и разложил закладки возле Кубанского аграрного университета.

Алексей Бугаев в профессиональной карьере выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Томь», «Химки» и «Торпедо». За сборную России защитник сыграл семь матчей, в которых ему не удалось отличиться забитыми мячами. Он принял решение о завершении карьеры футболиста в 2010 году в возрасте 29 лет.

Ранее адвокат рассказала, были ли обнаружены наркотики на смывах рук футболиста Бугаева.