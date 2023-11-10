Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хоккейный тренер назвал главный плюс введения перекрестного плей-офф в КХЛ

Тренер Канарейкин: интересно увидеть противостояние Запада и Востока в плей-офф

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Знаменитый отечественный хоккейный тренер Федор Канарейкин прокомментировал для «Газеты.Ru» введение перекрестного плей-офф в Континентальной хоккейной лиге, заявив, что это решение вызывает у него интерес, но пока что является пробой.

«Давайте так: мы действуем методом проб. В этом году перекрестный плей-офф играется со второго раунда. Он вызывает у меня интерес. Что касается дальнейшего, то мы посмотрим, как пройдет этот год, и все увидим. Это будет перехлест Западной и Восточной конференции, и мы увидим не очередные столкновения на Западе между ЦСКА, СКА, «Динамо» и «Спартаком», а на более ранних стадиях посмотрим на игры «Металлурга», «Ак Барса» с теми же «Спартаком», «Динамо». Очень интересно будет посмотреть на противостояние Запада с Востоком и увидеть, что из этого выйдет», — считает Канарейкин.

В Кубке Гагарина-2023 в первом раунде команды будут играть, как и раньше, внутри своих конференций (первое место с восьмым, второе с седьмым, третье с шестым, а четвертое с пятым). Начиная со второго раунда, команды Запада и Востока могут встретиться друг с другом, в зависимости от рейтинга клубов, сформированного по итогам первого раунда.

Ранее игрок КХЛ Владимир Брюквин призвал лишить «Спартак» пространства.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий