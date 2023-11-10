Хоккейный тренер назвал главный плюс введения перекрестного плей-офф в КХЛ

Знаменитый отечественный хоккейный тренер Федор Канарейкин прокомментировал для «Газеты.Ru» введение перекрестного плей-офф в Континентальной хоккейной лиге, заявив, что это решение вызывает у него интерес, но пока что является пробой.

«Давайте так: мы действуем методом проб. В этом году перекрестный плей-офф играется со второго раунда. Он вызывает у меня интерес. Что касается дальнейшего, то мы посмотрим, как пройдет этот год, и все увидим. Это будет перехлест Западной и Восточной конференции, и мы увидим не очередные столкновения на Западе между ЦСКА, СКА, «Динамо» и «Спартаком», а на более ранних стадиях посмотрим на игры «Металлурга», «Ак Барса» с теми же «Спартаком», «Динамо». Очень интересно будет посмотреть на противостояние Запада с Востоком и увидеть, что из этого выйдет», — считает Канарейкин.

В Кубке Гагарина-2023 в первом раунде команды будут играть, как и раньше, внутри своих конференций (первое место с восьмым, второе с седьмым, третье с шестым, а четвертое с пятым). Начиная со второго раунда, команды Запада и Востока могут встретиться друг с другом, в зависимости от рейтинга клубов, сформированного по итогам первого раунда.

Ранее игрок КХЛ Владимир Брюквин призвал лишить «Спартак» пространства.