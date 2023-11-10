Малкина отправили в нокдаун

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин получил удар по лицу от игрока «Лос-Анджелеса» Адриана Кемпе.

В середине первого периода Кемпе устроил потасовку с игроком «Питтсбурга» Крисом Летангом. Малкин вступился за партнера, но Кемпе ударом с левой руки отправил Малкина в нокдаун.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Питтсбурга». Судьба встречи решилась в овертайме. Малкин отметился голевой передачей на четвертой минуте овертайма.

В текущем сезоне россиянин провел 12 матчей, в которых отметился семью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами. «Питтсбург» 12 ноября сыграет с «Баффало Сэйбрз». Матч начнется в 3:30 по московскому времени.

«Питтсбург» занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 12 очков.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).

Ранее Малкин назвал несколько факторов, влияющих на спортивное долголетие.