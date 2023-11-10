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Панарин вплотную приблизился к двум рекордам НХЛ из прошлого века

Хоккеист «Рейнджерс» Панарин приблизился к рекордам Жильбера и Квартального

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Global Look Press

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Миннесотой Уайлд» (4:1) подобрался к двум рекордам Лиги, которые были установлены в прошлом веке.

Панарин в матче забросил шайбу и записал на свой счет голевую передачу, он помог отличиться Лафреньеру, который забросил вторую шайбу клуба из Нью-Йорка. 32-летний форвард довел общее число набранных очков в сезоне-2023/24 до 22 (восемь шайб и 14 передач). Россиянин отличился во всех 13 матчах регулярного чемпионата и стал восьмым хоккеистом в истории франшизы, кому удалось набрать 20 результативных баллов в 12 матчах или меньше.

Таким образом, российский хоккеист стал вторым игроком в истории «Рейнджерс», набиравшим очки в 13 матчах кряду со старта сезона. Лидером является Род Жильбер, у которого было 14 матчей с очками со старта сезона-1972/1973. Также Панарин приблизился к российскому рекорду, который принадлежит ныне главному тренеру минского «Динамо» Дмитрию Квартальнову — именно выступавший тогда за «Бостон Брюинз» хоккеист в сезоне-1992/1993 набирал очки в 14 матчах подряд.

Следующий матч «Рейнджерс» проведет против «Коламбус Блю Джекетс» 13 ноября.

Ранее Панарин повторил достижение Ягра 17-летней давности.

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