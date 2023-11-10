Дзюбу назвали самым опасным нападающим в России

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили сравнил нападающего красно-белых Александра Соболева и форварда «Локомотива» Артема Дзюбу, отметив, что игроку «Спартака» не хватает партнеров, которые будут играть на него. Слова экс-футболиста приводит «РБ Спорт».

«Вот тот же Дзюба — самый опасный нападающий в России. Он из ничего может создать момент, который приведет к голу. Артем очень техничный. Соболев очень агрессивно борется за верховые мячи, а Дзюба никогда не проявляет жесткость, очень легко включается в единоборства и не нарушает правила», — заявил Кавазашвили.

«Спартак» идет на шестом месте турнирной таблицы, набрав 21 очко. Следующий матч команда проведет дома против «Ростова» 12 ноября. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В активе «Локомотива» такое же количество очков. «Железнодорожники» идут на седьмой позиции, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Следующую игру столичный клуб также проведет дома и сыграет против грозненского «Ахмата». Поединок состоится 11 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее Боярский назвал футболиста, который занял место Дзюбы в «Зените».