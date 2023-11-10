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Захаряну предрекли судьбу Миранчука в Европе

Агент Селюк заявил, что Захарян неправильно выбрал команду в Европе

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Daisuke Nakashima/Global Look Press

Известный российский агент Дмитрий Селюк заявил, что полузащитник испанского «Реал Сосьедада» Арсен Захарян может повторить судьбу своего соотечественника, хавбека итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Да. Конечно, может. Дело в том, что в Европе надо приезжать и биться! Биться за свое место. Захарян не совсем правильно выбрал команду, положа руку на сердце. «Реал Сосьедад» для него большая команда, Захаряну лучше было бы в более средний коллектив в Испании перейти», — заявил Селюк.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Полузащитник дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмаса», появившись на поле на 75-й минуте. Пока футболист не может закрепиться в стартовом составе.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива», подписав контракт на 4,5 года. Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, и в клубе захотели его сохранить. Новый сезон россиянин начал в «Аталанте». Миранчук провел за команду четыре матча во всех турнирах. Последний раз полузащитник появлялся на поле в игре против «Дженоа» 22 октября.

Ранее клуб Захаряна назвал позором поведение фанатов соперника.

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