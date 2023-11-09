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Талант из ЦСКА хочет возвращения еврокубков

Игрок ЦСКА Гафуров заявил, что мечтает сыграть в Евролиге

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Российская Федерация Баскетбола

Нападающий ПБК ЦСКА и сборной России по баскетболу Филипп Гафуров в интервью Legalbet заявил, что скучает по выступлениям в Евролиге.

По его словам, было бы здорово вновь окунуться в атмосферу европейского баскетбола, несмотря на усилившуюся конкуренцию в Единой лиге ВТБ.

«Нет ли проблем с мотивацией из-за отсутствия Евролиги? Проблем с мотивацией нет, но, безусловно, есть доля хотения, чтобы мы вернулись в этот турнир. Но на данную минуту имеет то, что имеем и не расстраиваемся из-за этого. Все мысли о победе в Единой лиге ВТБ. В нашей лиге в целом нет слабых соперников, на каждую игру настраиваемся на победу», — заявил Гафуров.

ПБК ЦСКА является восьмикратным победителем Евролиги. В последний раз армейская команда первенствовала в главном европейском клубном турнире в 2019 году. В марте 2022 года Евролига отстранила российские клубы от участия в турнире, засчитав технические поражения в несыгранных матчах.

Ранее рекордсмен ЦСКА по числу игр Никита Курбанов приостановил карьеру.

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Баскетбол. Еврокубки
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