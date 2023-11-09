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Появилось видео задержания звезды СКА в США

Появилось видео задержания нападающего СКА Гальченюка в США

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Kalle Parkkinen/Global Look Press

Портал The Messenger опубликовал видео задержания полицейскими американского хоккеиста Алекса Гальченюка, который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА.

Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» 9 июля получил обвинения в хулиганстве, попытке сопротивления при аресте, угрозах, бегстве с места происшествия и аварии на территории частной собственности. На кадрах видно, как хоккеист, сидя в наручниках, агрессивно общается с сотрудниками правопорядка.

«Один телефонный звонок, и у вас у всех будут серьезные проблемы», — заявил Гальченюк.

23 августа стало известно, что Гальченюк приговорен к 30 дням тюремного заключения в США. Спустя два дня хоккеист подписал контракт со СКА. В текущем сезоне КХЛ форвард провел 25 матчей, в которых отметился девятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что хоккеистам сборной Швеции запретили носить форму с национальной символикой.

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Хоккей. КХЛ
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