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Российские фигуристы не вернутся на международные старты

«Матч ТВ»: ФФККР и СКР отозвали иски из CAS по части отстранения от турниров

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Александр Вильф/РИА Новости

Федерация фигурного катания на коньках (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) приняли решение прекратить судебный процесс в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу об отстранении от международных стартов и отозвали иски, сообщает «Матч ТВ».

По словам представителя пресс-службы CAS, в связи с отзывом исков рассмотрение дела было прекращено.

«Разбирательство по делу ФФККР, СКР, Семена Елистратова, Ангелины Голиковой, Евгении Тарасовой и Владимира Морозова против Международного союза конькобежцев (ISU) прекращено, поскольку заявители отозвали свою апелляцию», — заявили в CAS.

9 ноября в CAS начались слушания по делу Камилы Валиевой. Первые слушания состоялись в сентябре, но суд отложил вынесение вердикта до ноября для подготовки дополнительных документов. Разбирательство продолжится 10 ноября. В случае, если Валиева будет признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сборная России может лишиться командного олимпийского золота. Из-за открытого допингового дела награды до сих пор не вручены.

Ранее Камилу Валиеву назвали символом величия российского спорта.

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