22-летний россиянин совершил сенсацию на теннисном турнире во Франции

Российский теннисист Александр Шевченко вышел в полуфинал турнира серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР-250) в Метце.

В матче 1/4 финала 63-я ракетка мира оказался сильнее другого представителя России — Карена Хачанова. Встреча продлилась 1 час 13 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4. По ходу игры 22-летний Шевченко сделал три эйса, дважды допустил двойную ошибку и реализовал дав из трех заработанных брейковых очка. Его оппонент выполнил десять подач навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного из трех заработанных брейк-пойнта.

За право сыграть в финале турнира Шевченко поспорит с Пьер-Югом Эрбером или Люкой Ваш Аном.

Уступивший в матче Карен Хачанов занимает 15-е место в рейтинге ATP. Он становился победителем пяти турниров под эгидой организации. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в 2023 году и Открытого чемпионата США (US Open) в 2022 году. 26 сентября россиянин выиграл турнир ATP в китайском Чжухае, обыграв в финале Йосихито Нисиоку из Японии. Хачанов выиграл турнир под эгидой ATP впервые с 2018 года, тогда он стал победителем турнира серии «Мастерс» в Париже.

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