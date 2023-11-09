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Российского тренера наказали за оскорбительное поведение

Тренера «Акрона» Калешина дисквалифицировали за оскорбление судьи на 3 матча

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин дисквалифицирован на три матча Кубка России по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Об этом в интервью ТАСС заявил глава организации Артур Григорьянц.

По его словам, причиной подобного решения стало оскорбительное поведение с использованием нецензурной брани, которую позволил себе Калешин по ходу поединка шестого раунда Кубка России в Пути регионов против астраханского «Волгаря».

«Наставник «Акрона» дисквалифицирован на три матча Кубка России за оскорбительное поведение и использование нецензурных выражений в отношении первого помощника арбитра в матче с «Волгарем», — заявил Григорьянц.

Матч «Акрон» — «Волгарь» завершился победой астраханской команды с минимальным счетом 1:0. Этот успех позволил команде Сергея Павлова выйти в четвертьфинал Пути регионов, где она сыграет против грозненского «Ахмата».

Ранее бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин назвал «Зенит» фаворитом матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара».

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