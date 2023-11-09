Тарасова о словах главы USADA: помиловать Валиеву или закопать?

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, который заявил, что в деле о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой справедливость была разгромлена. Ее слова передает РИА Новости.

«Перенос слушаний по делу Валиевой произошел в сентябре — почему же он не писал об этом раньше? И что он предлагает? В чем заключается справедливость — помиловать Камилу или ее закопать? Но ведь наша спортсменка, которую незаслуженно отстранили от участия в соревнованиях, уже два года как не выступает в турнирах международного уровня. Это не кажется ему несправедливым?» — сказала Тарасова.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру, где она заняла четвертое место.

Новые слушания Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки пройдут 9 и 10 ноября.

Ранее Валиева в день суда опубликовала видео со словами: в голове лишь мысли о мести.