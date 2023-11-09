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Тренер «Вашингтона» раскритиковал российских хоккеистов после матча с «Флоридой»

Тренер «Вашингтона» Карбери назвал вопиющими ошибки российских хоккеистов

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Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери остался недоволен действиями российских хоккеистов команды в матче против «Флориды». Его слова передает The Hockey News.

«Гол в овертайме? Кузи выбыл из игры, потерял позицию. Вы будете совершать ошибки. Это хоккей, это спорт. На протяжении всей игры будут допущены ошибки, неправильно подобранные шайбы и так далее. Но вы не можете совершать вопиющих ошибок. Ты просто не можешь потерять парня за своей спиной, как в третьем периоде. Мы не можем забросить шайбу, когда уже устали. Есть и другие примеры», — сказал Карбери.

9 ноября «Вашингтон» в овертайме уступил «Флориде» со счетом 3:4. Игроки «Кэпиталз» отличились первыми, а затем в первом периоде дважды пропустили. Во втором периоде подопечным Карбери удалось снова выйти вперед. В заключительном периоде российский защитник Александр Алексеев упустил Эвана Родригеса, сравнявшего счет. А в овертайме «Флорида» отличилась благодаря ошибке Евгения Кузнецова.

Это поражение стало для «Вашингтона» шестым в 11 играх сезона.

Ранее сообщалось, что передача Тарасенко помогла «Оттаве» обыграть «Торонто».

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