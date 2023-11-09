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Экс-член РФС нашел несостыковку в словах Карпина об отъезде россиян в Европу

Экс-член РФС Созин: не надо гнать остальных игроков в Европу, второго Головина нет

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Телеграм-канал «Сборная России по футболу»

Бывший член комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Андрей Созин считает, что не нужно гнать российских футболистов, чтобы те уезжали играть за границу. Об этом он заявил «Чемпионату».

«Я не хочу учить Карпина и его штаб, кого надо звать, а кого нет. Но один вопрос у меня есть. Многие помнят громкий совет Карпина российским игрокам уезжать. Уезжать, чтобы играть. Захарян и Миранчук не вызваны в сборную, потому что они там, в Европе, не играют. И зачем тогда Карпин говорит другим уезжать? Так что уезжать, конечно, надо, но пока у нас нет второго Головина – не надо гнать остальных», — сказал Созин.

Карпин после товарищеского матча со сборной Катара заявил, что российским игрокам нужно уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ). Позже он объяснил свои слова тем, что не советовал покидать лигу всем, а его слова касаются только трансферов в топ-5 чемпионатов Европы. Этим летом из РПЛ уехали Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

Кузяев является игроком стартового состава своей команды, а вот Захарян чаще начинает матч в запасе.

Ранее Дмитрий Губерниев призвал футболистов рисковать и уезжать за рубеж.

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