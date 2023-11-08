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Президент «Самбо-70» считает, что Тутберидзе и Валиева уже победили в деле о допинге

Лайшев о деле Валиевой: та сторона уже не знает, что еще накидать и навалять ей

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Александр Вильф/РИА Новости

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что талант фигуристки Камилы Валиевой подпортили на Олимпийских играх в Пекине. Его слова передает «Татар-Информ».

«Прошло уже столько времени, что Тутберидзе и Валиева, можно сказать, уже победили. Раз дело настолько задержалось, значит, та сторона уже не знает, что еще придумать, что накидать и навалять Валиевой, чтобы нас наказать.

Ее талант безусловный, который они подпортили в Пекине, издеваясь над юной спортсменкой. А что до оглашения решения, то все уже привыкли, что Валиева выиграла в командном турнире и наша фигуристка одна из лучших в мире вместе с Щербаковой», — сказал Лайшев.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру, где она заняла четвертое место.

Новые слушания Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки пройдут 9 и 10 ноября.

Ранее Олег Матыцин назвал недопустимым слова Родниной о деле фигуристки Валиевой.

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