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Матч «Краснодара» и «Зенита» назвали делом чести

Экс-гендиректор «Ростова» Белоус назвал интересным матч «Зенита» и «Краснодара»

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус заявил, что «Краснодар» будет играть на победу в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и действовать строго от обороны. Его слова приводит Legalbet.

«Это дело чести — выйти и показать, на что ты способен, показать свой уровень готовности. Всегда интересно играть с сильным противником. По большому счету эта игра ничего не решает. Да, это важная игра, но еще впереди 15 матчей. Будет интересная встреча, мы все увидим, что из себя на сегодня представляет «Краснодар», — заявил Белоус.

«Зенит» и «Краснодар» сыграют 11 ноября в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени.

4 ноября «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» в матче 14-го тура РПЛ. Встреча прошла на «Ростех Арене» в Калининграде и завершилась победой гостей со счетом 2:0. «Краснодар» 5 ноября обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1.

«Быки» благодаря этой победе набрали 31 очко и сместили «Зенит» (29 баллов) с первой строчки в турнирной таблице.

Ранее российский тренер выразил сомнение в том, что «Краснодар» станет чемпионом.

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