Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Монреаль»

«Тампа» обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ

close
100%
Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Белл-центр» в Монреале, завершилась со счетом 5:3 в пользу «Лайтнинг». В составе победившей команды отличился российский хоккеист Никита Кучеров, который открыл счет в матче, а также Ник Пол, который оформил дубль, Алекс Барре-Буле и Майки Эйссимонт. За «Монреаль» забили Ник Судзуки, Майкл Пеццетта и Кристиан Дворак.

Также российский хоккеист записал на свой счет результативную передачу. В текущем сезоне Кучеров принял участие в 13 матчах своей команды, отметившись 10 заброшенными шайбами и 12 результативными передачами.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев на лед вышел, однако результативными действиями отметиться не сумел, заработав при этом удаление на две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский не принимает участие в матчах команды из-за травмы — в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги он не сыграл ни в одном из матчей.

Ранее экс-игрок «Тампы» рассказал, в чем с Овечкиным никто не сравнится.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий