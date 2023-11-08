Экс-футболист разочаровался в «Локомотиве» из-за «Спартака»

Бывший футболист московского «Динамо» Алексей Петрушин похвалил московский «Спартак» после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом» и отметил, что игра получилась хорошая. Его слова приводит издание «Евро-Футбол.Ру».

«Все-таки команда больше тайма играла вдесятером, и в каких-то моментах даже переигрывала соперника. А вот «Локомотив» немного разочаровал в этом плане. Я думал, что в такой ситуации хозяева сумеют дожать красно-белых. Но в этом плане гости были выше «железнодорожников». Честь им и хвала, что в такой сложный момент они смогли добыть ничью», — заявил Петрушин.

5 ноября «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 1:1. Красно-белые больше тайма играли в меньшинстве из-за удаления Хлусевича. В начале второго тайма «Спартак» открыл счет благодаря голу Антона Зиньковского. Через 10 минут Артем Дзюба сравнял счет.

После этой игры обе команды набрали по 21 баллу и сохранили за собой пятое и шестое место в турнирной таблице чемпионата России соответственно. В следующем туре «Спартак» дома примет «Ростов», а «Локомотив» на своем поле сыграет против грозненского «Ахмата».

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