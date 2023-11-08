«Больше не давали»: Малкин оценил сумму контракта с «Питтсбургом»

Российский нападающий клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин назвал хорошим по условиям свой контракт с командой, однако отметил, что просил у клуба повысить ему зарплату. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Ну, как продешевил — больше не давали! Думаете, я не хотел, что ли? Просил и восемь, но не дали. Может, думали, что у меня было много травм и уже не тот уровень. Конечно, всегда хочется чуть больше, чем дают. Мои агенты боролись до конца, могу это с уверенностью сказать», — заявил Малкин.

Малкин и «Питтсбург» заключили новый контракт летом 2022 года. Согласно своему новому контракту, за четыре сезона хоккеист заработает $24,4 млн ($6,1 млн за сезон). По прошлому восьмилетнему соглашению он зарабатывал $9,5 млн в год.

В текущем сезоне россиянин провел 10 матчей, в которых отметился семью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами. «Питтсбург» 8 ноября сыграет с «Анахайм Дакс». Матч начнется в 6:00 по московскому времени.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).

Ранее Малкин назвал несколько факторов, влияющих на спортивное долголетие.