Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Больше не давали»: Малкин оценил сумму контракта с «Питтсбургом»

Форвард «Питтсбурга» Малкин заявил, что хотел получать больше по контракту

close
100%
Charles LeClaire/Reuters

Российский нападающий клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин назвал хорошим по условиям свой контракт с командой, однако отметил, что просил у клуба повысить ему зарплату. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Ну, как продешевил — больше не давали! Думаете, я не хотел, что ли? Просил и восемь, но не дали. Может, думали, что у меня было много травм и уже не тот уровень. Конечно, всегда хочется чуть больше, чем дают. Мои агенты боролись до конца, могу это с уверенностью сказать», — заявил Малкин.

Малкин и «Питтсбург» заключили новый контракт летом 2022 года. Согласно своему новому контракту, за четыре сезона хоккеист заработает $24,4 млн ($6,1 млн за сезон). По прошлому восьмилетнему соглашению он зарабатывал $9,5 млн в год.

В текущем сезоне россиянин провел 10 матчей, в которых отметился семью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами. «Питтсбург» 8 ноября сыграет с «Анахайм Дакс». Матч начнется в 6:00 по московскому времени.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).

Ранее Малкин назвал несколько факторов, влияющих на спортивное долголетие.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий