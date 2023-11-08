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Менеджер «ПСЖ» отказал «Спартаку»

Менеджер «ПСЖ» Кампуш не станет спортивным директором «Спартака»

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Александр Вильф/РИА Новости

Португальский функционер Луиш Кампуш, работающий в парижском «ПСЖ», отказался от предложения московского «Спартака». Об этом сообщает издание «Евро-Футбол.Ру».

Российский клуб хотел назначит Кампуша на должность спортивного директора. Также «Спартак» рассматривал возможность назначения на этот пост Роберто Олабе из «Реал Сосьедада», однако о переговорах с ним ничего не известно.

О том, что «Спартак» за рубежом ищет замену спортивному директору клуба Полу Эшуорту, сообщил журналист Иван Карпов. При этом Карпов сообщил, что Эшоурт не покинет «Спартак», а получит другую должность, не связанную с комплектованием команды и трансферами. Англичанин занял свою должность в московском клубе в сентябре 2022 года. До этого он работал в «Астане» и «Брайтоне». Эшуорт также успел поработать в Латвии, где женился на гражданке этой страны.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 21 очко, делит шестое место с «Локомотивом». В минувшем туре команды играли друг с другом. Их встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В концовке первого тайма красно-белые остались вдесятером из-за удаления Хлусевича. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Ростовом».

Ранее Гильермо Абаскаля похвалили после ничьей «Спартака» и «Локомотива».

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