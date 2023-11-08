Экс-президент «Спартака» связал проблемы с судейством в России с безответственностью

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко признался, что не знает, как бороться с низким уровнем судейства в российском футболе и отметил, что проблемы возникают из-за безответственности. Его слова приводит «Советский спорт».

«Понятно, мы все время говорим про судей, про тех, кто на поле. Мне кажется, нужно бороться с теми, кто заседает в кабинетах. На мой взгляд, мы этих судей гоняем, гоняем, того же Безбородова. Сколько уже про него сказали. Но он же никуда не девается, его не отчисляют. А потом, понимаете, все происходит от безответственности», — заявил Червиченко.

6 ноября «Динамо» в 14-м туре Российской премьер-лиги упустило победу над «Сочи», ведя в два мяча. Встреча завершилась ничьей со счетом 3:3. Владислав Безбородов, который был главным арбитром матча, поставил пенальти в ворота «Динамо», который не смог реализовать Лука Джорджевич, а в концовке встречи удалил тренера «Сочи» Александра Точилина и защитника команды Марсело.

После 14 туров РПЛ «Динамо», набрав 22 очка, догоняет самарские «Крылья Советов», которые располагаются на четвертом месте. «Сочи» с 10 очками продолжают занимать последнее место в турнирной таблице.

Ранее в «Динамо» обвинили судью Безбородова в помощи «Сочи».