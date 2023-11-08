Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-президент «Спартака» связал проблемы с судейством в России с безответственностью

Экс-глава «Спартака» Червиченко назвал безответственность проблей судейства

close
100%
Кадр из видео/oSporte TV/Youtube

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко признался, что не знает, как бороться с низким уровнем судейства в российском футболе и отметил, что проблемы возникают из-за безответственности. Его слова приводит «Советский спорт».

«Понятно, мы все время говорим про судей, про тех, кто на поле. Мне кажется, нужно бороться с теми, кто заседает в кабинетах. На мой взгляд, мы этих судей гоняем, гоняем, того же Безбородова. Сколько уже про него сказали. Но он же никуда не девается, его не отчисляют. А потом, понимаете, все происходит от безответственности», — заявил Червиченко.

6 ноября «Динамо» в 14-м туре Российской премьер-лиги упустило победу над «Сочи», ведя в два мяча. Встреча завершилась ничьей со счетом 3:3. Владислав Безбородов, который был главным арбитром матча, поставил пенальти в ворота «Динамо», который не смог реализовать Лука Джорджевич, а в концовке встречи удалил тренера «Сочи» Александра Точилина и защитника команды Марсело.

После 14 туров РПЛ «Динамо», набрав 22 очка, догоняет самарские «Крылья Советов», которые располагаются на четвертом месте. «Сочи» с 10 очками продолжают занимать последнее место в турнирной таблице.

Ранее в «Динамо» обвинили судью Безбородова в помощи «Сочи».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий