«Манчестер Сити» гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов

Английский «Манчестер Сити» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл швейцарский «Янг Бойз».

Встреча, которая состоялась в Манчестере, завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0. В составе «горожан» голами отметились Эрлинг Холанд, который оформил дубль, и Фил Фоден.

«Манчестер Сити» одержал четверную победу подряд на групповом этапе турнира, набрав 12 очков. Подопечные Хосепа Гвардиолы возглавляют группу G. Победа над «Янг Бойз» гарантировала английскому клубу выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Горожане» — действующие обладатели трофея. В финале сезона-2022/23 футболисты обыграли миланский «Интер» со счетом 1:0.

В группе G также гарантировал себе выход плей-офф немецкий «РБ Лейпцинг», который в матче четвертого тура обыграл сербскую «Црвену Звезду» в Белграде со счетом 2:1. Это позволило немецкому клубу набрать 9 очков. У «Црвены Звезды» и «Янг Бойз» — по одному баллу после четырех игр, они уже не сумеют догнать соперников и побороться за плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее в «Барселоне» назвали позором поражение от украинского клуба.