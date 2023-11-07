«Шахтер» сенсационно обыграл «Барселону» в Лиге чемпионов

«Барселона» встречалась с «Шахтером» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра прошла на стадионе «Фолькспаркштадион» в немецком Гамбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу украинского клуба.

Единственный мяч забил украинский нападающий Даниил Сикан с передачи грузинского полузащитника Георгия Гочолеишвили. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также в группе Н выступают португальский «Порту» и бельгийский «Антверпен». Их встреча пройдет 7 ноября, начало в 23.00 по московскому времени.

После четырех туров «Барселона» с девятью очками лидирует в турнирной таблице квартета. «Шахтер» благодаря этой победе набрал шесть баллов и поднялся на третью строчку.

В следующем туре украинская команда на своем поле сыграет с «Антверпеном», а каталонцы дома померятся силами с «Порту». Обе встречи пройдут 28 ноября.

Ранее российского футболиста номинировали на звание лучшего игрока Лиги 1 в октябре.